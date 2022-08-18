На дне Атлантики ученые нашли недостающее звено эволюции

Ученые нашли микробов, которые, как они считают, являются недостающим звеном эволюции между микроорганизмами и простейшими.

Международная экспедиция нашла микробы на дне Атлантического океана между Гренландией и Норвегией — в отложениях на глубине в 2,35 км.

Об этом пишет grodno24.

Следы бактерий, получивших название Lokiarchaeota, нашли рядом с геотермальным источником, который находится на арктическом океаническом хребте.

У этих микроорганизмов нет ядра, в котором содержится ДНК, но есть гены, которые наблюдаются только у эукариотов — они связаны с функциями клеточной мембраны. Это так называемый «стартовый капитал» для появления и развития сложных бактерий, которые затем преобразовались во все формы многообразия жизни.

Это находка может объяснить, как прокариоты (бактерии без ядра) превратились в эукариотов (микроорганизмы с содержанием ДНК внутри ядра). По мнению координатора исследования эволюционного микробиолога Тейса Эттема из университета Упсала в Швеции, этот тип микробов мог быть предком всех видов на планете.

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