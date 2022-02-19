На Землю обрушится мощная магнитная буря: штормить будет 4 дня

В конце февраля специалисты прогнозируют довольно сильную магнитную бурю, которая продлится 4 дня.

Об этом пишет УНИАН.

Магнитные бури могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье. Потому стоит в эти дни особенно поберечь здоровье, говорят медики.

Небольшая солнечная активность ожидается в воскресенье 20 февраля. Ее мало кто почувствует, но затем через день наступит трехдневная магнитная буря — с 22 по 24 февраля. Самой сильной будет солнечная активность 23 февраля.

В марте бури на данный момент ожидаются 3, 4, 11 и 12 числа. Но прогноз на такой длительный период может измениться.

Отметим, влияние бурь сильнее всего ощущают пожилые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни бурь могут возникать разные симптомы, такие как: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и пояснице, повышенное артериальное давление, усталость, бессонница или сонливость, обострение хронических заболеваний.

Ранее Курсор писал, что астрономы раскрыли тайну «горящего» космоса. Австралийские ученые подтвердили, что галактики, образующие звезды, ответственны за создание гамма-лучей, которые до сих пор не были связаны с известным происхождением.