Найдена взаимосвязь между социальным статусом и зависимостью подростка от компьютера

Среди критериев, которыми пользовались специалисты были плохое самочувствие ребенка, если он не использует соцсети, безуспешные попытки тратить меньше времени на их просмотр и использование соцсетей для избавления от негативных чувств.

Дети из семей с более низким социальным статусом имеют большую зависимость от социальных сетей.

К такому выводу пришли ученые, информирует Соцпортал.

Отмечается, что в исследовании взяли участие 179 тысяч тинейджеров из 43 стран, которые анонимно проходили опросники по определению зависимости от социальных сетей.

Среди критериев, которыми пользовались специалисты были плохое самочувствие ребенка, если он не использует соцсети, наличие безуспешных попыток тратить меньше времени на их просмотр и использование соцсетей для избавления от негативных чувств, — говорится в статье.

«Исследователи пришли к выводу, что чем беднее семья, тем больше ребенок проводит времени перед монитором. Возможно, причина в том, что детям из бедных семей недоступны другие развлечения: кружки, секции, туристические походы», — говорится в материале.

Кроме того, авторы исследования измерили благосостояние страны проживания подростка, социальную поддержку семьи каждого ребенка, степень помощи, оказываемой родственниками или друзьями. Результаты показали, что подростки, воспитываемые в семьях с более низким социальным статусом, небольшим доходом и низкой социальной поддержкой, чаще сообщали о зависимости от социальных сетей.

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