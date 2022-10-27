«Насилие со стороны поселенцев следует прекратить»: посол США поддержал право Израиля на защиту

Посол США Томас Найдс заявил, что Израиль «имеет право защищаться» от терроризма, и подчеркивает, что он «не приравнивает» террор к «насилию со стороны поселенцев».

Он рассказал о визите президента Израиля Исаака Герцога в Вашингтон, округ Колумбия.

Об этом 27 октября сообщалосьв програме Galei Zahal.

По словам Найдса, президент США Джо Байден уважает израильского лидера. Между странами, как он считает, неразрывная связь. Герцогу был оказан теплый прием также госсекретарем Блинкеном.

Отвечая на вопрос о бывшем послу США в Израиле Дэвиде Фридмане и его противодействии морскому соглашению с Ливаном, Найдс сказал, что он «испытывает огромное уважение» к Фридману. Он добавил, что «имеет полное право иметь свое мнение». О самом соглашении Найдс высказался так: «я думаю, что это лучше, чем хорошо, я думаю, что оно помогает Израилю оставаться сильнее и дает возможность использовать некоторые важные запасы газа в Карише. Оно поддерживает границу безопасности вокруг, что было очень важно».

Дипломат также выразил обеспокоенность по поводу недавнего насилия, осудив одновременно арабский террор и евреев, живущих в Иудее и Самарии. Он заявил, что не сравнивает их.

Американский дипломат считает, что Израиль имеет право защищаться от любого террористического акта. По его мнению, уровень насилия со стороны поселенцев должен быть прекращен, и это ясно дали это понять. США продолжат поддерживать Израиль в его безопасности и его праве на защиту от террора.

Ранее «Курсор» сообщал, что президент Ливана подписал соглашение о морской границе с Израилем.