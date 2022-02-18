Назвали пять самых неверных знаков Зодиака: отношения с ними лучше не строить

Астрологи рассказали, мужчины каких знаков Зодиака больше склонны к измене. Строить с ними отношения довольно сложно и всегда есть риск остаться обманутой.

Астрологи перечислили пять знаков Зодиака среди мужчин, которые могут изменять со спокойной душой.

Об этом сообщает сайт Rsute.

Близнецы

Мужчин-Близнецов можно смело назвать большой загадкой. В начале отношений они проявляют сильнейший интерес и узнают свою женщину. Но потом уходят в себя и анализируют отношения, думая только о своей выгоде.

Рак

Может показаться, что Рак – самый преданный и семейный мужчина. Вот только им куда важнее внутренний комфорт, они всегда ищут оправдание себе, потому часто беспорядочны в связях. Даже согрешив, они сделают виноватыми всех, кроме самих себя.

Скорпион

Чем менее доступна цель, тем больше она привлекает этих мужчин. Скорпионы очень харизматичны по природе и без труда завоевывают противоположный пол. Вот только верными этих представителей зодиакального круга астрологи назвать не торопятся. При этом в браке эти мужчины очень сильные защитники и никогда не дадут в обиду близких.

Стрелец

Главная любовь Стрельцов – свобода. Эти мужчины пожизненные экспериментаторы, которые хотят получить как можно больше опыта. Любовь для них — это только азарт и спорт.

Водолей

Водолеи тоже влюблены в свою свободу. Как только они чувствуют, что их привязывают, сразу уходят. План отступления при этом готовится долго.

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