Назван неожиданный фактор, который защищает некоторых людей от инфаркта

Предотвратить инсульт можно не только при помощи соблюдения правил здорового образа жизни. Ученые обнаружили, что оптимизм способен существенно снизить риск развития этого смертельно опасного состояния.

Результаты нового научного эксперимента показали, что люди, которые с оптимизмом смотрят на жизнь, реже, чем другие, сталкиваются с инсультом. Главная причина этого заключается в том, что оптимисты более внимательно относятся к своему здоровью, чаще проходят медицинские обследования, а потому своевременно обнаруживают угрожающие здоровью изменения. Кроме того, позитив и хорошее настроение влияют и на физическое состояние людей.

Исследование, которое инициировали и провели ученые из США, проходило в течение двух лет. В нем приняли участие порядка шести тысяч добровольцев. Все они были старше 50 лет.

На первом этапе эксперимента участников попросили заполнить предоставленные им анкеты. Основная часть вопросов затрагивала тему отношения людей к жизни. К примеру, добровольцы должны были давать утвердительный или отрицательный ответ на вопросы, о том, надеются ли они на лучшее или сразу ожидают худшего, когда случаются неприятные ситуации. На втором этапе участники проходили медицинское обследование.

Полученные ответы на вопросы из анкеты оценивались по шкале от 1 до 18, от пессимизма до оптимизма. В итоге оказалось, что каждый бал уменьшал риск развития инфаркта на 9%.

Ученые полагают, что результат их эксперимента продемонстрировал, что способность успешно противостоять стрессовым ситуациям крайне положительно влияет на здоровье, в том числе способствует нормальной работе иммунной системы. Это в свою очередь позволяет организму людей эффективно противостоять различным болезням, включая заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

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