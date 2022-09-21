Назван неожиданный фактор, который защищает некоторых людей от инфаркта

Результаты нового научного эксперимента показали, что люди, которые с оптимизмом смотрят на жизнь, реже, чем другие, сталкиваются с инсультом. Главная причина этого заключается в том, что оптимисты более внимательно относятся к своему здоровью, чаще проходят медицинские обследования, а потому своевременно обнаруживают угрожающие здоровью изменения. Кроме того, позитив и хорошее настроение влияют и на физическое состояние людей.
Исследование, которое инициировали и провели ученые из США, проходило в течение двух лет. В нем приняли участие порядка шести тысяч добровольцев. Все они были старше 50 лет.
На первом этапе эксперимента участников попросили заполнить предоставленные им анкеты. Основная часть вопросов затрагивала тему отношения людей к жизни. К примеру, добровольцы должны были давать утвердительный или отрицательный ответ на вопросы, о том, надеются ли они на лучшее или сразу ожидают худшего, когда случаются неприятные ситуации. На втором этапе участники проходили медицинское обследование.
Полученные ответы на вопросы из анкеты оценивались по шкале от 1 до 18, от пессимизма до оптимизма. В итоге оказалось, что каждый бал уменьшал риск развития инфаркта на 9%.
Ученые полагают, что результат их эксперимента продемонстрировал, что способность успешно противостоять стрессовым ситуациям крайне положительно влияет на здоровье, в том числе способствует нормальной работе иммунной системы. Это в свою очередь позволяет организму людей эффективно противостоять различным болезням, включая заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
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