Назван продукт, снижающий в крови уровень сахара и холестерина

Группа исследователей из Университета Вандербильта сравнила показатели крови у любителей меда и тех, кто употреблял другие подсластители. Результат доказал, что мед помогает снизить уровень триглицеридов, холестерина и глюкозы в крови. Об этом сообщает Healthline.

Авторы провели анализ 18 исследований, в которых приняли участие в общей сложности 1105 человек. Они обнаружили доказательства низкого уровня достоверности, связывающие потребление меда с улучшением контроля уровня сахара в крови и снижением уровня плохого холестерина.

Также были обнаружены подтверждения высокой достоверности того, что мед повышает уровень хорошего холестерина.

«Я думаю, что замена медом некоторых добавленных рафинированных сахаров, которые вы уже употребляете, может принести пользу», — заявил Джейми Поуп, адъюнкт-профессор диетологии.

Несмотря на то, что мед, по-видимому, обладает многими полезными свойствами, он по-прежнему содержит много сахара и калорий.

«В столовой ложке меда больше калорий, чем в рафинированном сахаре — целых 64 кКал по сравнению с 49 кКал. Если вы привыкли употреблять много сладкого, это может сказаться на здоровье, — говорит Поуп. — Но мед немного слаще на вкус, чем сахар, поэтому ы просто можете есть его меньше».

Также ученый посоветовал попробовать заменить сахар медом при приготовлении выпечки. При этом он советует добавлять в тесто на четверть меньше жидкости, а также уменьшить температуру в духовке на 25 градусов.

«Курсор» писал ранее, что назван сладкий фрукт, который может помочь контролировать уровень сахара в крови.