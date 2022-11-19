Назван сладкий фрукт, который может помочь контролировать уровень сахара в крови

Вам, возможно, интересно, как сладкий фрукт может помочь контролировать уровень сахара в крови, но за этим стоит серьезная наука.

Медицинский портал Health Shots сообщил, что в исследовании, опубликованном в Международном журнале исследований в области фармации и биологических наук, был сделан вывод, что гипогликемические вещества в инжире могут быть хорошим антидиабетическим средством. Более того, в другом исследовании, опубликованном в журнале Chemico-Biological Interactions, ученые обнаружили, что даже листья анжира полезны для улучшения чувствительности к инсулину.

Хотя анжир доступен как в сушеном, так и в свежем виде, всегда выбирайте свежий вариант, как это рекомендовано в книге Healing Foods от DK Publishing House. Это связано с тем, что сушеный анжир имеет более высокую калорийность и сахар по сравнению со свежим. А так как сухофрукты концентрируются в сахаре, диабетику совсем не желательно.

Кроме того, если вы думаете о включении анжира в свой рацион, лучше проконсультироваться с врачом и сначала выяснить у него все, что может повлиять на ваше здоровье. Более того, вам важно понимать, что анжир или что-то другое не может заменить лекарство!

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