Назван завтрак, который очистит от токсинов и поможет похудеть

Завтрак обязательно должен быть сытным и полезным. Правильный подбор продуктов для утреннего приема пищи не только обеспечит вас энергией на вес день, но и поможет улучшить фигуру.

Об этом пишет zerkalo.

Эксперты подсказали идею простого, но невероятно полезного завтрака, который настоятельно рекомендуется диетологами. Он обеспечивает прочность системы организма и устраняет токсины, накопленные в системе. Он вымывает примеси из организма и обеспечивает чистый кишечник.

Этот рецепт защитит вас от запоров, поможет сжигать жир и калории и стабилизирует вес. Вы можете потерять от 3-5 кг веса, если используете этот рецепт для завтрака в течение 30 дней. Этот завтрак также очень полезен для ваших волос, кожи и ногтей. Более того, он омолаживает кожу.

Вам понадобится:

овсянка — 2 ст.л.

нежирный йогурт — 1 чашка

порошок какао — 1 ч.л.

молотые семена льна — 1 ч.л.

слива – 5-7 шт. (свежих)

Приготовление: Готовим вечером, перед сном, чтобы утром получить уже готовый завтрак. Итак, залейте сливы около 100 мл горячей воды. Оставьте на 10 минут. В другой миске смешайте овсяные хлопья, какао и льняное семя. Затем залейте обезжиренным йогуртом и хорошо перемешайте. Теперь порежьте смоченные сливы на мелкие кусочки и добавьте их в смесь. С помощью блендера смешайте все ингредиенты и отправьте полученную смесь в холодильник.

Вы заметите положительные результаты после первой недели.