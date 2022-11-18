Названа неожиданная главная причина преждевременного старения

Депрессия увеличивает этот риск больше, чем курение, добавляя до 1,65 года к биологическому возрасту человека.

Исследователи Стэнфордского университета и Китайского университета Гонконга уверяют, что чувство депрессии или одиночества может состарить нас быстрее, чем курение.

Об этом они заявили, составив цифровую модель старения, которая раскрывает важность психологического здоровья, пишет The Guardian.

Исследование показало, что психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночества, добавляют до 1,65 года к биологическому возрасту человека. Ранее исследования предполагали, что чем выше биологический возраст, тем выше риск различных заболеваний и риск смерти. Теперь исследователи говорят, что создали цифровую модель старения, раскрывающую важность психологического здоровья, сказано в сообщении.

Ученые утверждают, что забота о своем психологическом здоровье — это самый большой вклад, который человек может внести в замедление темпов старения.

Команда также сообщает, что курящие люди, по прогнозам, будут на 15 месяцев старше, чем их некурящие сверстники, а брак снижает биологический возраст примерно на семь месяцев. Кроме того, прогнозируется, что люди, живущие в сельской местности, будут почти на пять месяцев старше своих городских сверстников.

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