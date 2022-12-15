Названа пищевая добавка, которая снижает смертность так же, как спорт

Эффективность глюкозамина можно сравнить с пользой от регулярных физических упражнений, хотя заменять одно другим не получится, говорят ученые.

Ученые из Университета Западной Виргинии установили, что ежедневный прием глюкозамина может снижать риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний до 65% и смертности от других причин до 39%.

Об этом пишет WVUToday.

Автор исследования, Дан Кинг, обратил внимание на этот препарат благодаря своему хобби. Он посещает велоклуб и заметил, что все его активные участники принимают глюкозамин.

Ученый вместе с коллегами решил выяснить, связан ли ежедневный прием препарата со снижением смертности. В исследовании они проанализировали данные 16 686 человек в возрасте от 40 лет и старше. Эти добровольцы принимали участие в национальном исследовании здоровья и питания с 1999 по 2010 год. Ученые проанализировали состояние их здоровья, прием медикаментов, а также пол, статус курения, уровень активности и другие показатели. Их исследование подтвердило положительное влияние добавки на состояние здоровья.

Кинг, который сам ежедневно принимает добавку, рекомендует все же проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы оценить потенциал глюкозамина для конкретного человека.

Глюкозамин относится к хонропротекторам, его часто назначают как добавку для профилактики прогрессирования заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Кроме этого, ранее медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.