Названа привычка в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий

Медики говорят, что экстремально худеть на разных детоксах и голодных диетах вредно. Но всего одна правильная привычка поможет вам быстро и без плохих последствий сбросить вес.

Диетологи уверяют, что быстро похудеть поможет контроль порций. При этом полностью отказываться от вкусностей не надо. Достаточно начать есть меньшими порциями.

Об этом пишет Eatthis.

Эксперты по питанию говорят, что этот метод подходит всем — ведь вам не придется отказываться от любимых блюд и морить себя голодом. Например, можно есть меньшие порции ультраобработанных продуктов, таких как картофель фри, газировка и выпечка.

Конечно, их лучше исключить вообще. Однако такое резкое ограничение может привести к постоянным срывам.

Постепенно вы сможете заменять вредную пищу на полезную, приобретая правильные пищевые привычки.

Еще один совет — наполните половину своей тарелки фруктами и овощами. Этот простой трюк позволяет вам съесть полную тарелку, не ограничиваясь только более здоровой пищей.

Постепенно вы привыкнете к фруктам и овощам в своем ежедневном рационе. Эта привычка может помочь вам похудеть. Вы получите большое количество клетчатки и поможете своей пищеварительной системе.

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