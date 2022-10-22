Нейропсихолог раскрыла секрет нездорового влечения к сладкому

Резкий отказ от сладкого может спровоцировать серьезный стресс для организма и сделать только хуже..

Утверждение о том, что больная тяга к сладкому связана с наследственностью, лишены оснований. Никакого гена сладкоежки не существует.

Об этом пишет портал Glamour.

Отмечается, что потребность в сладком может передаваться от матери к ребенку, но совсем другим способом, рассказала клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия.

По мнению специалиста, нет наследственной преемственности нездоровой тяги к сладкому. При этом если мать ребенка во время беременности ела очень много продуктов, содержащих сахар, некоторое время у ребенка может сохраняться потребность подобного рода. Однако это никак не влияет на генетическую наследственность.

Более того, зависимость от сладких продуктов формируется у человека только во взрослом возрасте. Значительную роль в этом играют так называемые «якоря мозга» — организм человека привыкает к удовольствию, которое он испытывает, употребляя сладкие продукты, после чего ощущает необходимость снова и снова переживать такой опыт.

Уменьшить или убрать подобную зависимость можно, но это нужно делать постепенно, — отмечает нейропсихолог. В частности, резкий отказ от сладкого может спровоцировать серьезный стресс для организма и сделать только хуже.

Как сообщал Курсор, Ирина Бережная, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог, рассказала о том, почему вам хочется чего-то сладкого или соленого.

«Вам может захотеться чего-то сладкого после физических упражнений, после умственных усилий, потому что у вас много глюкозы. Кроме того, часто хочется шоколада, потому что он содержит серотонин, который является гормоном настроения. Здесь нет ничего особенного, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово», — говорит врач.

Также Курсор писал о том, что названа причина непреодолимой тяги к сладкому.