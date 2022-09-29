Названо лучшее упражнение для оздоровления всего организма: поднимите ноги вверх

Медики уверены, что ежедневное поднятие ног вверх может существенно укрепить ваше здоровье и улучшить самочувствие.

Предлагаем вам повысить качество своей жизни с этим несложным ежедневным занятием. Оно не займет много времени и не отнимет энергию.

Об этом пишет fithacker.

Это не просто физическое упражнение, а настоящая терапия, говорят врачи. В принципе называть его «упражнением», наверное, не совсем верно, так как оно не предполагает какой-либо физической нагрузки (нет движений или сокращения мышц). А потому это под силу всем.

Важно! Если у вас имеется какое-либо повреждение или травма спины, то подъем ног выполнять нежелательно.

Лучше положить подушку или валик под поясницу, чтобы положение тела было удобным. Ноги вытяните вверх вдоль стены, а руки вытяните вдоль тела, они должны быть полностью расслаблены.

Достаточно оставаться в такой позе в течение 15-20 минут, больше ничего не делая. Постарайтесь почувствовать равновесие и баланс, ощутите спокойствие, а чуть позже прилив крови к груди и голове.

Помните также, что если вы будете выполнять данную технику релаксации регулярно, то одежда должна быть максимально удобной и свободной, не перетягивайте резинками область талии или лодыжки. В противном случае это может свести результат упражнения к нулю.

Такое упражнение при всем прочем убирает отечность в ногах. Отек ног всегда связан с плохим кровообращением. Подъем ног вверх способствует нормальному движению жидкостей в теле, которые препятствуют нормальной циркуляции крови.

Снимает синдром уставших ног. Подъем ног вверх — это один из лучших способов снять напряжение в ногах (от ступней до бедер). К концу дня наши ноги сильно устают, а это 20-минутное изменение положения тела вернет им легкость. Вы сразу заметите разницу.

Улучшает пищеварение. Если ноги находятся выше головы, это способствует борьбе с задержкой жидкости в организме, а также улучшает пищеварение. Это улучшает подвижность кишечника, в долгосрочной перспективе это приведет к лучшему усвоению питательных веществ, поступающих к нам с пищей. Еще это поможет решить проблему запоров и восстановить внутреннее равновесие, которое вскоре будет заметно и внешне.

Такое положение тела помогает нам еще и восстановить дыхание. Оно позволяет нам вдыхать большее количество воздуха, что впоследствии приводит к более спокойному и ритмичному дыханию. Это, в свою очередь, благотворно сказывается на состоянии нервной системы: снимает мышечное напряжение в области живота, шеи и висков.

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