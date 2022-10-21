Названы 6 признаков того, что ваше тело взывает о помощи

Ваше тело ведет себя странно в последнее время? Это нельзя игнорировать. HealthShots назвали самые подозрительные симптомы:

Судороги в ногах. Испытываете ли вы болезненные судороги в ногах во время ходьбы или посреди ночи? Если да, то вы должны заняться этим немедленно. Это происходит в основном по двум причинам: во-первых, если ваше тело обезвожено, а во-вторых, в вашем организме не хватает магния. Помимо выпивания 6-7 стаканов воды, вы также должны включить в свой рацион шпинат, бананы и помидоры, чтобы повысить содержание магния в организме.

Сухая кожа: помните, если ваша кожа станет сухой и вы не исправите ее как можно скорее, это приведет к преждевременному старению. Да, на сухой коже морщины и пигментация появляются раньше. Это происходит потому, что вашему организму не хватает витамина Е. Добавьте в свой рацион рыбий жир. Вы также можете регулярно наносить масло с витамином Е и массировать кожу.

Тяга к холодной еде, особенно к льду. Тяга к льду может показаться странной, но есть некоторые, кто жаждет его. Это случается с теми, кто страдает анемией, то есть с теми, у кого дефицит железа. По сути, усталость является одним из признаков анемии, и, по мнению экспертов, когда вы устали, вам хочется чего-то вроде льда. Странно, но это правда!

Ломкие ногти: если ваши ногти продолжают ломаться, это способ вашего тела сказать вам, что ему нужны биотин, белок и цинк. Поэтому попробуйте включить в свой рацион такие продукты, как яйца, семечки, орехи, творог, молоко и цельнозерновые продукты.

Если вы находитесь в состоянии стресса, это может повысить риск пробуждения усталым: иногда это может быть связано с пересыпанием, но если вы чувствуете это каждый день, это определенно означает, что ваше тело находится в состоянии стресса. И умственно, и физически. Попробуйте спать от 6 до 7 часов и используйте некоторые советы, которые вызывают сон, например, ароматерапию, сокращение времени перед экраном (особенно непосредственно перед сном), массаж с эфирными маслами и т. д.

Раздражительность: если вы теряете самообладание и раздражаетесь, это означает, что ваш организм отчаянно нуждается в калии и магнии. Недостаточный отдых и нагрузка также могут быть причиной такого вашего состояния. Так что исправляйте, пока не поздно.

Ранее Курсор писал, что медики назвали самую полезную для здоровья рыбу.