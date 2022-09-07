Названы черты, которые дети наследуют лишь от отцов

Оказывается, генетика влияет не только на цвет глаз и телосложение, дети получают от родителей также склонность к болезням.

Отцы часто передают своим детям «по наследству» заболевания сердца. Так, согласно исследованиям, которые проводили ученые Университета Лестера, мужчины-носители определенного типа хромосомы, почти на 50% чаще подвержены заболеваниям, поражающим коронарную артерию. При определенных обстоятельствах, эта особенность передается сыновьям.

Об этом пишет interesno.

Психические расстройства – среди психических расстройств, которые передаются от мужчин к детям – шизофрения и СДВГ. С возрастом отца риск повышается, поскольку с годами ДНК мужчины изменяется. Что касается женщин, то они рождаются с определенным набором яйцеклеток, а их ДНК не меняется на протяжение всей жизни.

Кривые зубы также можно получить по наследству. Мужские гены, отвечающие за зубы и форму челюсти, сильнее, чем женские. От отца ребенок может получить не только кривые зубы, но и слабую эмаль.

Проблемы с бесплодием. Ученые утверждают, что низкое качество спермы может быть генетической проблемой. Если ребенок родился в результате ЭКО, то, скорее всего, так же будет страдать от бесплодия.

Пол ребенка –то, что определяет отец. Мужские гены определяют пол будущего ребенка. Прогноз можно сделать, изучив генеалогическое дерево отца. В случае, если сперма несет Х-хромосому, то соединившись с Х-хромосомой матери – будет девочка. А если в сперме заложена Y-хромосома – мальчик.

Цвет глаз ребенка – поскольку мужские гены доминируют над женскими, черты лица и цвет глаз, скорее всего, будут такими же, как у отца. Также и с ростом ребенка. Он во многом зависит от отцовских генов. У высоких отцов рождаются высокие дети.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.