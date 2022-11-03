Названы главные ошибки людей, которые пытаются похудеть

Не стоит морить себя голодом и отказываться от жирных продуктов, если хотите похудеть.

Эксперты по питанию говорят, что радикальное ограничение рациона может существенно навредить здоровье и еще больше усложнить сброс веса в дальнейшем. Люди, стремящиеся сбросить вес, во всем себе отказывают, в результате возникает критическая нехватка питательных веществ.

Организм в таких обстоятельствах изменяет усвоение пищевых компонентов и активирует процессы жиронакопления, пишет Страна здоровья.

Из-за бездумного голодания замедляется обмен веществ, предупреждают врачи. Потому такой способ похудения тоже весьма сомнительный.

Долго соблюдать строгие пищевые ограничения крайне трудно – в том числе психологически. Обычно подобные диеты оканчиваются срывом, когда человек начинает есть все подряд, плохо контролируя свое пищевое поведение.

Эксперты говорят, что энергетическая ценность ежедневного рациона даже в период похудения не должна быть ниже 800 калорий. Организм для нормального функционирования должен получать витамины, микроэлементы

Ошибкой также отказ от жиров. Нужно потреблять «правильные» жиры — полиненасыщенные жирные кислоты, снижающие риск развития деменции и болезней сердца. Кроме того, худеющие не должны полагаться исключительно на питание. Нежелание заниматься физическими упражнениями при похудении – это тоже ошибка.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.