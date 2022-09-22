Названы главные подкаблучники среди мужчин по знаку Зодиака

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Рак

Рак считается семейным знаком Зодиака, который ценит тепло, уют, комфорт. Они очень быстро привязываются к женщинам и реально бояться их потерять. Из-за своей мнительности и желания удержать любимую, они пойдут на все. Изначально они будут задаривать вас подарками, делать комплименты, а с началом семейной жизни они создадут вам все условия, в которых вам будет комфортно жить.

Лев

Существует стереотип, что мужчины-Львы — это гордые и неприступные самцы, у которых только одно на уме. Но, на самом деле, они, встретив своего человека, сделают все ради того, чтобы он был счастлив. К тому же Львы любят роскошную жизнь, а это значит, что в паре с ним вы сможете покорить даже Голливуд. Это одни из главных подкаблучников, или, можно сказать, идеальных партнеров для счастливой и беззаботной жизни.

Рыбы

Мужчины-Рыбы живут по принципу «жена всегда права». Им по своей натуре сложно самостоятельно принимать решения, поэтому они предпочитают перекладывать ответственность на других. Собственно так и появился такой их жизненный принцип. Конечно, такое поведение Рыб можно считать «прогибом», но как уже есть.