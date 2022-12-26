Известный университет не будет принимать определение антисемитизма IHRA

Университет Торонто объявил, что не будет принимать определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), в отличие от многих канадских провинций, муниципалитетов и университетов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Решение было принято, несмотря на давние обвинения в антисемитизме в университете со стороны еврейских студентов, преподавателей и сотрудников. Президент образовательного учреждения Мерик Гертлер признал, что «антисемитизм — это пагубная и презренная форма расизма, вызывающая растущую озабоченность в Канаде и других странах». Он добавил, что, «к сожалению, университетские городки не застрахованы».

Но он заявил, что вместо этого университет решил принять выводы рабочей группы университетских коллег, обладающих специальными знаниями, чтобы изучить вопрос об антисемитизме в их среде и рекомендовать соответствующие меры.

«Мы согласились с их рекомендациями и обучили наш персонал по борьбе с антисемитизмом, включив его в наши антирасистские тренинги, образование и информационно-разъяснительную работу. Мы также разработали меры по борьбе с социальной изоляцией, преследованием, микроагрессией и издевательствами над еврейскими членами нашей общины», — сказал Гертлер.

Он заявил, что рабочая группа рекомендовала не принимать определение IHRA.

«Рабочая группа пришла к выводу, что определение IHRA недостаточно отвечает многим наиболее тревожным случаям антисемитизма в университетском контексте и противоречит университету как месту, где решаются сложные и противоречивые вопросы», — написал он.

Гертлер сослался на «свободу выражения мнений» и «академическую свободу» в качестве прав личности, которые, как он утверждал, окажутся под угрозой, если это определение будет принято. По его словам, защита этих свобод важна для университета в области открытий, исследований и образования, которые могут процветать только в среде свободного выражения и критического исследования.

«Средство от спорной речи — больше речи, а не меньше», — сказал он.

«Курсор» сообщал, что еврейская общественная организация Бней-Брит предупреждает о вмешательстве Ирана во внутренние дела Канады.