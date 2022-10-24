Названы кулинарные ошибки, которые делают продукты «ядовитыми»

Если хотите, чтобы блюда были полезными и вкусными, тогда не стоит повторять таких ошибок.

Во время процесса готовки хозяйкам важно уделять внимание на многие детали, потому что даже самый полезный продукт можно испортить, если приготовить его неправильно. Эксперты назвали несколько кулинарных ошибок, от которых следует избавиться.

Об этом сообщает издание Rsute.

Первая ошибка — плохая гигиена. Сложно определить, сколько бактерий и пестицидов содержится в продуктах, поэтому перед употреблением их нужно мыть, особенно это касается фруктов и овощей. Эксперты говорят, что щепотка соды поможет очистить их от химических веществ.

Еще одна кулинарная ошибка — добавление в блюда большого количества соуса. Несмотря на то, чтобы они придают приятный вкус и делают их насыщенными, злоупотреблять продуктом не стоит. А также используйте меньше соли, если хотите избежать отечности.

Также не стоит добавлять много сливочного масла в блюда, потому что оно весьма калорийное. А это плохо скажется как на фигуре, так и на общем здоровье. Замените сливочное масло на растительное. При обострении заболеваний ЖКТ сливочное масло надо вообще исключить из рациона.

«Курсор» писал ранее, что большинство людей обязательно добавляют соль в пищу, мотивируя это полезными свойствами соли. Однако слишком большое количество соли может ослабить иммунную систему.