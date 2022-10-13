Неожиданные выводы: ученые проанализировали, как соль влияет на организм

Пользу от соли в первую очередь получает наша кожа, поскольку процессам, происходящим в ней, необходим хлорида натрия. Также соль удерживает влагу и положительно влияет на иммунитет.

Большинство людей обязательно добавляют соль в пищу, мотивируя это полезными свойствами соли. Однако слишком большое количество соли может ослабить иммунную систему.

Ученые рассказали, что для получения оптимальных свойств соли нужно принимать ее в правильных количествах, сообщает glamour.

Немецкие специалисты из Университета Фридриха-Вильгельма Рейнского в Бонне провели исследования и выяснили влияние хлорида натрия на защитную систему организма.

Ранее уже проводились наблюдения, и было доказано, что соль восстанавливает водно-солевой и кислотно-щелочной баланс в организме, нормализует уровень желудочного сока, является природным антибиотиком, уничтожающим бактерии в продуктах. Также соль задерживает влагу в организме.

Ученые заявили, что польза от соли в первую очередь завязана на процессах, происходящих в коже, которая сама хорошо накапливает соль.

Кровь человека и некоторые органы нуждаются в стабильной концентрации хлорида натрия, однако его повышение негативно сказывается на иммунитете человека. Избыточное потребление соли становится опасным и приводит к множеству болезней, о которых мы писали ранее.

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