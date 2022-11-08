Названы основные привычки, которые мешают усвоению кальция

Кальций является важным микроэлементом в организме человека, поскольку необходим для строительства костей, увеличения мышечной массы и регулирования многих других процессов. Но есть привычки, которые мешают его усвоению организмом.
Об этом сообщает Rambler.
Специалисты отмечают, что дефицит кальция в организме может привести к снижению костной массы и остеопорозу. Чтобы этого не допустить, нужно обогащать рацион продуктами, богатыми на этот элемент. Но стоит знать факторы, которые мешают правильному усвоению кальция.
В первую очередь это злоупотребление алкогольными напитками и кофеином, а также чрезмерное потребление животного белка при недостатке растительного.
Мешает усвоению микроэлемента также рацион, который включает много злаковых продуктов и оксалатов (шпинат, щавель) и много продуктов, содержащих железо.
Повышенная кислотность желудка или другие проблемы с ЖКТ также могут привести к снижению уровня усвоения кальция.
«Курсор» писал ранее, что с возрастом нужно следить за своим питанием, потому что организм начинает меняться и одно из этих изменений касается костей, поскольку они начинают терять кальций и другие микроэлементы. Чтобы восполнить их запас, медики рекомендуют обогатить рацион некоторыми продуктами.