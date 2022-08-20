Медики перечислили продукты, которые укрепляют кости

Снизить риск потери костной массы можно с помощью продуктов, богатых на витамин D, кальций, калий и другие минеральные вещества.

С возрастом нужно следить за своим питанием, потому что организм начинает меняться и одно из этих изменений касается костей, поскольку они начинают терять кальций и другие микроэлементы. Чтобы восполнить их запас, медики рекомендуют обогатить рацион некоторыми продуктами.

Об этом сообщает издание Eatthis.

Специалисты советуют употреблять больше греческого йогурта, потому что в его составе мало сахара, но много белка. Он обогащает организм необходимыми витаминами и веществами, способными укрепить кости.

Также в меню стоит добавить грибы, особенно шампиньоны, шиитаки и портобелло, потому что они содержат много витамина D, недостаток которого может спровоцировать развитие остеопороза.

Необходимым продуктом также является молоко, несмотря на то, что вокруг его полезности точатся дискуссии. Так или иначе, в натуральном молоке и его альтернативах содержится много кальция, а этот элемент необходим для выполнения структурных функций, потому что входит в состав скелета, зубов и других тканей.

«Курсор» писал ранее, что эксперты из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, что употребление чернослива значительно улучшает здоровье костей и кишечника. И все дело в пробиотиках, которые содержатся в этом сухофрукте.