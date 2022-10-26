Названы продукты, которые восстанавливают печень и поджелудочную железу

Для здоровья печени и органов ЖКТ врачи рекомендуют употреблять нежирное мясо и рыбу, приготовленные на пару, отварные овощи,каши, сваренные на воде. Но оказывается, есть продукты, которые особенно полезны и помогают не только предотвратить болезни, но и восстановить уже поврежденные органы.

Врачи и специалисты по питанию составили перечень продуктов, которые восстанавливают печень и поджелудочную железу.

Об этом пишет dinamika-zhizni.

Овсяная каша из цельной круп – самый действенный метод пищевой терапии, особенно в плане очищения печени. Она укрепляет иммунитет и одновременно не перегружает работу органов.

Гречка содержит минимум углеводов и богата растительной клетчаткой. Она очищает кишечник, выводит токсины и налаживает работу желудочно-кишечного тракта. Вязкую гречневую кашу следует дополнительно протереть. Готовят ее на воде, без масла, соли и специй.

Йогурт содержит пробиотики, которые налаживают пищеварение, улучшают иммунитет. Они активизируют выработку ферментов, облегчая работу ПЖ. Полезные бактерии нормализуют переработку пищи.

Льняное масло блокирует воспалительные процессы, очищает организм от токсинов и улучшает самочувствие в целом.

Финики рекомендуют есть утром натощак (2-4 штуки), тщательно пережевывая и запивая водой. Они нормализуют пищеварение, способствуют регенерации и возобновлению функций клеток.

Брокколи — это отличное средство для восстановления клеток печени, а также профилактическое средство против диабета II типа, уменьшающее уровень сахара в крови. Брокколи содержит апигенин в большом количестве. Он защищает секреторные клетки и эпителии протоков ПЖ от разрушительного воздействия желчи и ферментов. Также в капусте есть противовоспалительные соединения (например, флавоноиды), которые улучшают антиоксидантные свойства органов.

Тыква блокирует воздействие токсинов и замедляет процесс гибели клеток. Нежная мякоть нейтрализует соляную кислоту, восполняет дефицит калия, магния, пектинов в организме. Она благотворно влияет на большой сосочек (главный проток ПЖ), через который в кишечник поступает панкреатический сок. В 2020 году исследования Китайского университета Цзилинь подтвердили, что тыква уменьшает уровень глюкозы.

Красный виноград содержит ресвератрол – сильнодействующий антиоксидант. Он уменьшает воспалительные процессы, выводит из клеток свободные радикалы и укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Черника стимулирует работу ПЖ, очищает печень. Она благотворно влияет на очаги воспаления и улучшает процесс выделения желчи. Если панкреатит приобрел острую форму, чернику едят в перетертом виде или после термической обработки.

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