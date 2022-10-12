Названы продукты, которые врачи запрещают сочетать с яйцами

Яйца — самодостаточный питательный продукт, который оптимально есть отдельно от других.

Диетологи напоминают, что некоторые продукты нельзя сочетать друг с другом, чтобы не подорвать здоровье желудка. И часть из них совершенно неполезны в сочетании с таким популярным продуктом, как яйца.

Об этом пишет dpchas.

Рыба

В яйцах присутствуют вещества, которые полностью нейтрализуют часть витаминов и полезных веществ морепродуктов.

Рис

Осторожными с этим сочетанием продуктов должны быть люди, которые имеют чувствительную пищеварительную систему. Кто-то с удовольствием комбинирует яйца с рисом, а у кого-то возникают после такой пищи проблемы, это исключительно индивидуальная (возможная) реакция организма.

Картофель

Продукты в этой паре мешают усвоению друг друга, например, в картофеле содержатся минералы, препятствующие усвоению железа и кальция из яйца. В дополнение к этому картофель может спровоцировать сбой в функционировании ЖКТ.

Молоко

Наконец, не стоит запивать яйцо молоком или другими молочными напитками. Специфика молока в том, что его лучше вообще употреблять отдельно от другой пищи. Именно так вы получите максимум полезных веществ продукта.

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