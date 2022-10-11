Какую еду на завтрак нельзя есть людям старше 40 лет

С возрастом наш метаболизм может замедлиться из-за потери мышечной массы, недоедания или других изменений образа жизни. К счастью, эксперты говорят, что возраст сам по себе не играет большой роли; есть много способов продолжать повышать свой метаболизм на протяжении всей жизни, независимо от того, сколько вам лет. Что действительно играет большую роль в этом процессе, так это пища, которую вы едите, особенно когда речь идет о завтраке.

Чтобы узнать больше о продуктах, разрушающих метаболизм, SheFinds.com спросили экспертов Хизер Рэйл, доктора философии, тренера по палеодиете , и Эллисон Сайзмор.

Продукты с высоким содержанием углеводов и сахара (например, сладкие кексы)

Рэйл и Сайзмор предостерегают от продуктов для завтрака с высоким содержанием углеводов, но с низким содержанием жира и белка, таких как обработанная, купленная в магазине выпечка. Рэйл использует подслащенный кекс в качестве примера, но любая комбинация рафинированной пшеницы и сахара не подходит, если вы хотите поддерживать высокий метаболизм.

Проблема с этими типами продуктов для завтрака заключается в том, что они требуют очень мало калорий для переваривания по сравнению с большим количеством калорий, которые вы потребляете, когда едите их. Рэйл говорит, что это известно как термический эффект пищи, или TEF.

Не только TEF делает сладкие продукты с высоким содержанием углеводов, такие как подслащенные кексы, вредными для похудения. «Кроме того, подобные продукты заставляют нас снова испытывать чувство голода в течение нескольких часов из-за колебаний уровня сахара в крови, которые происходят, когда организм перерабатывает углеводы и сахар», — добавляет Рэйл. Это означает, что вам захочется есть больше в течение дня, что может привести к увеличению веса.

В целом, диета с высоким содержанием углеводов может нанести вред вашему метаболизму и общему здоровью. «Со временем диеты с высоким содержанием углеводов могут привести к ожирению и диабету, поскольку наши тела перестают реагировать на инсулин, который организм вырабатывает для поддержания стабильного уровня сахара в крови после употребления этих продуктов», — объясняет Рэйл.

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