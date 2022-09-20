Названы продукты, в которых больше всего содержится йода

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, что йод в необходимых количествах требуется каждому человеку на протяжении всей жизни. Суточное количество зависит от возраста.

Йод — важный микроэлемент для организма, который обеспечивает его нормальное функционирование. При дефиците вещества самочувствие может ухудшиться. Врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион, если организм начал испытывать нехватку микроэлемента.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

По словам специалиста, самый высокий уровень йода содержится в морской воде, соответственно, морские продукты богаты этим элементом. В свой рацион периодически необходимо добавлять морскую рыбу (лосося, макрель, треску), в ней содержится от 30 до 60 мкг. Также много йода в морских моллюсках, например, кальмарах и креветках — от 110 до 200 мкг. Более того, в 100 г готовой к употреблению ламинарии содержится суточная доза йода для человека.

Среди других продуктов, богатых йодом, выделяют красное мясо, яйца, молоко, а также овощи и фрукты. Специалист отметила, что йод необходим каждому человеку, но суточное количество микроэлемента зависит от возраста.

«Курсор» писал ранее, что железо является одним из важнейших микроэлементов, поскольку его недостаток может вызвать анемию. Но если нужно повысить уровень железа в крови, то сделать это не просто. Медики перечислили продукты, которые в этом помогут.