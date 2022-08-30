Какие продукты помогут восполнить недостаток железа

Врачи рассказали об опасности нехватки в организме железа, что нужно делать при этом, какие продукты помогут восполнить недостаток и как их сочетать.

Железо является одним из важнейших микроэлементов, поскольку его недостаток может вызвать анемию. Но если нужно повысить уровень железа в крови, то сделать это не просто.

Врачи рассказали, что существует много моментов, которые влияют на усваивание железа, пишет zdorovia.

Нехватка железа крайне негативно сказывается на самочувствии человека. Организм постоянно тратит свои запасы, не производя железа самостоятельно, поэтому необходимо поднимать его уровень с помощью продуктов.

Поскольку железо нужно постоянно, то в рационе должно быть много железосодержащих продуктов.

Железо животного происхождения, или гемовое железо, усваивается лучше, чем растительного происхождения. Поэтому врачи рекомендуют наполнить рацион красным мясом, морепродуктами, печенью.

Источниками негемового железа являются гречка, овсянка, чечевица, цельные злаки, орехи, бобовые, фасоль и зелень.

Правильнее всего объединять источники гемового и негемового железа. Также учтите, что лучшего усваивания можно добиться, если одновременно с этими продуктами употреблять пищу с повышенным содержанием витамина С.

Чтобы железо не разрушалось при приготовлении блюд, нужно правильно обрабатывать продукты. К примеру, лучше готовить на пару или запекать. Минимум температурной обработки помогает большему усвоению железа и положительно влияет на функционирование желудочно-кишечного тракта.

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