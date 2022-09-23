Названы пять популярных продуктов, которые врачи запрещают подогревать

Не все продукты безопасны для употребления в пищу после повторного нагрева. Есть часть продуктов питания, которые ввиду своей особой молекулярной структуры, после повторного нагрева, становятся опасными для вашего здоровья.
Об этом пишет interesno.
Свекла. Содержание нитратов в свекле полезно для нашего организма, но врачи предупреждают: никогда не нагревайте свеклу два или более раза! В ином случае вы сильно вредите своему здоровью.
Картофель. Крахмал содержащийся в нем благотворно влияет на здоровье, но когда его разогревают по несколько раз — он теряет свою питательную ценность и целебные свойства. Хуже того — он превращается в яд, который может навредить всему организму.
Воздействие высоких температур на яйца может быть весьма смертельным. Употребление яиц после варки — полезно, но очень вредно, если вы разогреете их на следующий день.
Куриное мясо желательно есть сразу же после приготовления. Разогревая курицу на следующий день — вы изменяете структуру белка, что в свою очередь приводит к проблемам с пищеварением. Курица содержит больше белка, чем красное мясо, и его рекомендуется употреблять холодным. Даже, если вы повторно будете разогревать её при очень низкой температуре в течение более длительного периода времени.
Разогретые грибы могут негативно повлиять на ваш организм. Содержащиеся в грибах липоиды, фосфатиды и эфирные масла при повторной тепловой обработке делают из них настоящую отраву для сердца и кишечника. Ешьте грибы в свежем виде или сразу же после приготовления, чтобы получить максимальную пользу. Но, если вы хотите съесть их в более позднее время, никогда не разогревайте их. Это может привести к серьезным проблемам с сердцем и пищеварительной системой.