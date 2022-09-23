Названы пять популярных продуктов, которые врачи запрещают подогревать

Некоторые продукты при повторном разогреве лишь теряют свою питательную ценность, но эти пять продуктов становятся отравой, предупреждают медики.

Не все продукты безопасны для употребления в пищу после повторного нагрева. Есть часть продуктов питания, которые ввиду своей особой молекулярной структуры, после повторного нагрева, становятся опасными для вашего здоровья.

Об этом пишет interesno.

Свекла. Содержание нитратов в свекле полезно для нашего организма, но врачи предупреждают: никогда не нагревайте свеклу два или более раза! В ином случае вы сильно вредите своему здоровью.

Картофель. Крахмал содержащийся в нем благотворно влияет на здоровье, но когда его разогревают по несколько раз — он теряет свою питательную ценность и целебные свойства. Хуже того — он превращается в яд, который может навредить всему организму.

Воздействие высоких температур на яйца может быть весьма смертельным. Употребление яиц после варки — полезно, но очень вредно, если вы разогреете их на следующий день.

Куриное мясо желательно есть сразу же после приготовления. Разогревая курицу на следующий день — вы изменяете структуру белка, что в свою очередь приводит к проблемам с пищеварением. Курица содержит больше белка, чем красное мясо, и его рекомендуется употреблять холодным. Даже, если вы повторно будете разогревать её при очень низкой температуре в течение более длительного периода времени.

Разогретые грибы могут негативно повлиять на ваш организм. Содержащиеся в грибах липоиды, фосфатиды и эфирные масла при повторной тепловой обработке делают из них настоящую отраву для сердца и кишечника. Ешьте грибы в свежем виде или сразу же после приготовления, чтобы получить максимальную пользу. Но, если вы хотите съесть их в более позднее время, никогда не разогревайте их. Это может привести к серьезным проблемам с сердцем и пищеварительной системой.