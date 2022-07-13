Названы пять знаков Зодиака, которым всегда везет

Они — настоящие любимчики судьбы.
Овен
Овен — один из самых везучих знаков Зодиака. Его стихия — огонь. Огонь, который на своем пути сжигает все преграды, сомнения и неприятности.
Близнецы
Представители данного знака Зодиака точно замечали, что у них в жизни происходят обстоятельства, спасающие их от крупных проблем. Это не просто случайность, а моменты, на которые влияют звезды и планеты.
Лев
Львы — любители поставить все на кон. К сожалению, риски не всегда оправдываются, однако судьба к ним очень благосклонна.
Особенно благоприятный период у Львов будет этим летом — можно смело подписывать важные документы, договора, оформлять сделки.
Дева
Астрологи назвали этот знак одним из самых везучих. У Девы очень хорошая интуиция, которая помогает избежать серьезных проблем.
Стрелец
Еще один огненный знак, который полностью себя оправдывает. У них в руках вечно все «горит», их стакан всегда наполовину полн. Эти моменты помогают справляться с неприятностями в жизни.