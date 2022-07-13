Названы пять знаков Зодиака, которым всегда везет

15:02, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которым чаще всего везет по жизни. Речь идет как о каких-то жизненных ситуациях, так и о работе, карьере и даже банальной игре в лотерею. О таких говорят: «Они выиграли эту жизнь».

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Овен — один из самых везучих знаков Зодиака. Его стихия — огонь. Огонь, который на своем пути сжигает все преграды, сомнения и неприятности.

Близнецы

Представители данного знака Зодиака точно замечали, что у них в жизни происходят обстоятельства, спасающие их от крупных проблем. Это не просто случайность, а моменты, на которые влияют звезды и планеты.

Лев

Львы — любители поставить все на кон. К сожалению, риски не всегда оправдываются, однако судьба к ним очень благосклонна.

Особенно благоприятный период у Львов будет этим летом — можно смело подписывать важные документы, договора, оформлять сделки.

Дева

Астрологи назвали этот знак одним из самых везучих. У Девы очень хорошая интуиция, которая помогает избежать серьезных проблем.

Стрелец

Еще один огненный знак, который полностью себя оправдывает. У них в руках вечно все «горит», их стакан всегда наполовину полн. Эти моменты помогают справляться с неприятностями в жизни.

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Автор материала:
Тали Малкина
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