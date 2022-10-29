Названы распространенные ошибки, которые мы совершаем в душе

Врачи рассказали про самые распространенные ошибки во время душа, которые могут навредить вашему здоровью и внешности.

Об этом пишет Страна здоровья.

Неправильное мыло может плохо сказаться на коже. Мыло может в конце концов убить «хорошие» бактерии вместе с «плохими». Это позволит проникнуть вредным бактериям, устойчивым к антибиотикам. Жесткое и сильное мыло может сделать кожу сухой. Мягкое, нежное мыло, содержащее масла и увлажнители, самый лучший и безопасный вариант для вас.

Уже использованные влажные полотенца являются питательной средой для бактерий, дрожжей, плесени и вирусов. Грязное полотенце может вызвать грибок ногтей на ногах, микоз и бородавки. Чтобы избежать этого, меняйте или стирайте полотенце не реже одного раза в неделю и убедитесь, что оно высыхает между использованием. Повесьте его расправленным на вешалку для полотенец, а не на крючок, чтобы быстрее высохло. Стирайте полотенца почаще, когда вы больны и если в вашем доме влажно, например, летом.

Частое мытье волос может навредить их здоровью и внешнему виду. Если у вас не жирная кожа головы, то вам, вероятно, не нужно мыть голову каждый день. Если у вас вьющиеся, жесткие или химически обработанные волосы, мойте их реже, чтобы они не становились слишком сухими. Попытайтесь увеличить интервалы между мойкой и посмотрите, как это будет выглядеть. Даже если вы тренируетесь или потеваете каждый день, лучше придерживаться регулярного графика мойки головы. Кроме того, с годами вам не нужно использовать шампунь так часто, потому что кожа головы выделяет меньше жира.

Слишком горячая вода тоже вредна. Она сделает вашу кожу и волосы очень сухими, шелушащимися и ломкими. Кроме того, если у вас хронические заболевания кожи, такие как псориаз или экзема, вам обязательно следует избегать избыточного количества горячей воды. Теплая вода по-прежнему рекомендуется, а горячая – нет.

Старая губка для тела является идеальной средой для микробов. Если вы используете губку на регулярной основе, убедитесь, что вы хорошо очищаете ее, кипятив в воде или разбавленном отбеливателе. Также не рекомендуется каждый день оставлять губку в душе. Иногда вы должны дать ей высохнуть на солнце, и это поможет избавиться от микробов.

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