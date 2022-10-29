Названы распространенные ошибки, которые мы совершаем в душе

14:25, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Даже такая повседневная привычка, как принятие душа может навредить вашему здоровью, если не знать важных правил.

Врачи рассказали про самые распространенные ошибки во время душа, которые могут навредить вашему здоровью и внешности.

Об этом пишет Страна здоровья. 

Неправильное мыло может плохо сказаться на коже. Мыло может в конце концов убить «хорошие» бактерии вместе с «плохими». Это позволит проникнуть вредным бактериям, устойчивым к антибиотикам. Жесткое и сильное мыло может сделать кожу сухой. Мягкое, нежное мыло, содержащее масла и увлажнители, самый лучший и безопасный вариант для вас.

Уже использованные влажные полотенца являются питательной средой для бактерий, дрожжей, плесени и вирусов. Грязное полотенце может вызвать грибок ногтей на ногах, микоз и бородавки. Чтобы избежать этого, меняйте или стирайте полотенце не реже одного раза в неделю и убедитесь, что оно высыхает между использованием. Повесьте его расправленным на вешалку для полотенец, а не на крючок, чтобы быстрее высохло. Стирайте полотенца почаще, когда вы больны и если в вашем доме влажно, например, летом.

Частое мытье волос может навредить их здоровью и внешнему виду.  Если у вас не жирная кожа головы, то вам, вероятно, не нужно мыть голову каждый день. Если у вас вьющиеся, жесткие или химически обработанные волосы, мойте их реже, чтобы они не становились слишком сухими. Попытайтесь увеличить интервалы между мойкой и посмотрите, как это будет выглядеть. Даже если вы тренируетесь или потеваете каждый день, лучше придерживаться регулярного графика мойки головы. Кроме того, с годами вам не нужно использовать шампунь так часто, потому что кожа головы выделяет меньше жира.

Слишком горячая вода тоже вредна. Она сделает вашу кожу и волосы очень сухими, шелушащимися и ломкими. Кроме того, если у вас хронические заболевания кожи, такие как псориаз или экзема, вам обязательно следует избегать избыточного количества горячей воды. Теплая вода по-прежнему рекомендуется, а горячая – нет.

Старая губка для тела является идеальной средой для микробов. Если вы используете губку на регулярной основе, убедитесь, что вы хорошо очищаете ее, кипятив в воде или разбавленном отбеливателе. Также не рекомендуется каждый день оставлять губку в душе. Иногда вы должны дать ей высохнуть на солнце, и это поможет избавиться от микробов.

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