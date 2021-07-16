Названы самые бессердечные знаки Зодиака

«Можно с уверенностью сказать, что они жестокосердные. Для них совершенно неизвестно чувство любовной боли, и причины этого очень разные», — говорят астрологи и добавляют: «Если вы ожидаете, что если вы бросите их, они начнут плакать и страдать, то вы сильно ошибаетесь».
Вот четыре самых жестокосердных знака зодиака, которые не прослезятся после разлуки, пишет grodno24.
Овен
Их очень сложно привязать к людям, поэтому их потом легко отпускают. При этом они очень быстро находят замену своим бывшим «фаворитам».
Стрелец
Это люди, которые после расставания начинают что-то менять в себе. Они могут сразу же приступить к работе, спорту и изменить привычный образ жизни. они будут делать все, что угодно, только не платить и страдать.
Лев
Львы очень трудно принять идею разделения, но то , что происходит не двигается вообще. В то же время они практически сразу идут навстречу новым людям и начинают решать новые задачи.
Водолей
Разбитое сердце — не повод для них сидеть и страдать. Как правило, эти люди всегда ищут что-то новое в каждой сфере своей жизни. Так что даже разорванные отношения — это новый вызов и новые возможности для них.