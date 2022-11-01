Названы самые ревнивые знаки Зодиака: подозревают во всем

Они ревнуют своих половинок даже к столбу.

В этом плане Водолей двойственный знак Зодиака. Мужчины этого зодиакального созвездия порой и сами не против сходить налево, вот только их женщине делать это строго запрещено. В противном случае это вызовет агрессию у Водолея, вплоть до того, что он может нанести физические увечия своей половинке. И здесь выбор остается только за вами: терпеть их патологическую ревность или уходить.

Козерог

Астроэксперты говорят, что Козероги и вовсе повернуты на честности в отношениях. Если они заподозрят вас в измене, то могут даже детектива нанять, чтобы тот следил за вами и докладывал им каждую мелочь. Они не против и в ваш телефон залезть. Козероги пойдут на все, чтобы вывести вас на чистую воду, даже если ваше рыльце не в пушке. При этом они и сами никогда не изменяют, ведь семья для них очень важна.

Весы

Не секрет, что Весы — это очень любвеобильный знак Зодиака, способный на многочисленные измены. Эти мужчины уверены: чем больше женщин, тем лучше. Они не против и понаблюдать за тем, как их партнерши развлекаются с другими мужчинами. Но, если они узнают, что вы делаете это тайно, — не простят. Для них важна открытость в отношениях и готовность экспериментировать. Скрыть от них что-то не получится, ведь они все равно докопаются до истины.