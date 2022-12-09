Названы самые страшные в гневе знаки Зодиака: с ними опасно ссориться

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые являются очень опасными, если привести их в бешенство. Они не умеют контролировать свои эмоции, поэтому в конфликтных ситуациях вся надежда остается только на вас.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

У Львов очень завышено чувство собственного достоинства. Поэтому если вдруг вы заденете их эго, рискуете остаться без головы в прямом смысле этого слова. Лев тут же начнет вас атаковать, и самое интересное, что он даже глазом не моргнет. Вступать с ними в перепалки крайне не рекомендуется, если вы не хотите быть уничтоженным.

Скорпион

С одной стороны Скорпионы — это дружелюбные люди, которые не способны на гадости и разного рода пакости. Однако если вы перешли им дорогу и не извинились — бегите. Они выпустят все свое жало, чтобы отомстить вам. В гневе они готовы разрушить абсолютно все, начиная с битья посуды и заканчивая реальным рукоприкладством.

Водолей

Водолей — это целеустремленный знак Зодиака, но у такого его качества есть один побочный эффект. Он готов идти по головам, если кто-то встанет у него на пути. Представители этого зодиакального созвездия не терпят конкурентов, предпочитая убирать их со своего пути за считанные минуты. К тому же они бывают очень агрессивными, что негативно сказывается на их отношениях с людьми.