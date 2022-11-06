Названы самые успешные женщины по знаку Зодиака

Их только двое и они обладают особым везением с самого рождения, говорят специалисты по звездам.

Астрологи рассказали о двух самых успешных женщинах по знаку Зодиака. Нельзя сказать, что им все дается легко, однако везение определенно сопутствует им во всех начинаниях.

Об этом пишет УНИАН.

Дева

Девы — мудрые и решительные. Они всегда чувствуют то, какой выбор стоит принять в той или иной ситуации. Представительницы этого знака Зодиака не руководствуются эмоциями. Им по душе анализ фактов и четкие выводы, именно поэтому Девы — хорошие управленцы.

Больше всего успехов они добиваются в ведении бизнеса. Свое дело может быть связано с продажами, креативной индустрией или бьюти-сферой. Как правило, Девам не нужны партнеры — они все привыкли держать в своих руках.

Стрелец

Еще один знак Зодиака, который по жизни добивается невероятных высот — это Стрельцы. Они обладают острым умом и умением правильно оценивать ситуацию, именно поэтому с ранних лет правильно реализовывают себя в карьере. Не без везения, конечно.

Больше всего Стрельцы добиваются успехов в направлении творчества и продаж. Наиболее комфортная работа для них — все, что связано с администрированием и управлением.