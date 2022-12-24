Названы счастливицы последней недели 2022 по знаку Зодиака: что их ждет

Женщины, рожденные под этими знаками, могут стать лучшими версиями себя.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут особенно удачливыми на следующей неделе — в период с 26 декабря до 1 января.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Женщины, рожденные под этими знаками, могут стать лучшими версиями себя.

Счастливицы последней недели 2022 по знаку Зодиака

«Белая» полоса в указанный период начнется у Львиц. Особенно начало недели будет богато на позитивные события и успехи. Представительницы данного знака ощутят необычайный всплеск энергии и воодушевления. Астрологи рекомендуют направить энергию на реализацию рабочих планов и соблазнение мужчин

Не менее удачной неделя ожидается у женщин-Скорпионов. Они смогут найти верный путь в жизни и приблизиться к достижению поставленных ранее целей. Чтобы достичь успеха, им противопоказано поддаваться неуверенности в своих силах.

Успехи ждут на следующей неделе Рыбок. Особенно в работе и бизнесе. Им также нужно действовать, проявлять инициативу и не сомневаться в себе. В таком случае у них обязательно все получится.