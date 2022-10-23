Названы три вещи, которыми лучше не пользоваться в отелях

Этих вещей нужно избегать, чтобы не столкнуться с большим количеством бактерий.

Многие туристы во время проживания в отелях пренебрегают правилами гигиены, забывая, что это не их собственное жилище. Дело в том, что в номерах есть вещи, которые не дезинфицируют каждый день, а значит на них скапливается большое количество бактерий. Что это за вещи?

Об этом сообщает Novyny.live.

Первая вещь — комод. Почти в каждой гостинице он не входит в список вещей, которые нужно ежедневно чистить, поэтому полочки в нет будут хранить следы от старых жильцов. Сложно узнать, что лежало перед вами в ящике – возможно, кто-то ставил на полку ботинки или грязный чемодан. В любом случае складывать туда белье или одежду – плохая идея.

Вторая вещь — одеяло. Речь идет о верхнем одеяле, которым накрывают кровать. Сомнительно, что его стирают перед заселением каждого гостя, поэтому им лучше не укрываться. Аккуратно сложите его и не используйте.

Третья вещь — посуда. Не пользуйтесь стеклянной посудой в номере, не помыв ее очень тщательно. Стаканы и тарелки меняют только тогда, когда на них есть внешние признаки загрязнения.

«Курсор» писал ранее, что номера в гостиничных отелях должны быть безопасным местом для туристов, но часто они становятся мишенью для грабителей. Туристам рассказали про способы, с помощью которых можно себя обезопасить.