Туристам рассказали, как обезопасить себя в отеле во время путешествий

Другие люди, останавливающиеся в отелях, могут быть непредсказуемыми.

Номера в гостиничных отелях должны быть безопасным местом для туристов, но часто они становятся мишенью для грабителей. Туристам рассказали про способы, с помощью которых можно себя обезопасить.

Об этом сообщает Insider.

Джастин Олдрич, который проработал в отелях более 7 лет, рассказал, что перед заселением нужно проверить свою комнату. Есть ужасные истории о том, как злоумышленники прячутся под кроватями в отеле и ждут пока постояльцы уснут, чтобы их ограбить или совершить другое преступление. Также необходимо удостовериться, что в номере работает телефон.

Чтобы мошенники не смогли подсунуть под дверь камеры или другие устройства, помогающие им разведать обстановку внутри номеров, можно подпереть дверь своим чемоданом.

Тем, кто путешествует один, мужчина советует купить дверной ограничитель. Самые эффективные ограничители используют вес двери и направляют любую поступающею с другой стороны силу на пол. Пока они полностью затянуты, дверь не будет шевелиться – открыть ее практически невозможно.

Также эксперт отметил, что можно усилить свою конфиденциальность, если для этого есть причина. Пребывание туриста в отеле можно сделать настолько приватным, насколько он хочет, для этого нужно лишь пообщаться с персоналом гостиницы.

«Курсор» писал ранее, что многие туристы являются для мошенников главной целью, потому что они бывают достаточно доверчивы и наивны. Эксперты определили пять стран, отправляясь в которые, нужно быть предельно осторожными, потому что за прошлый год в них был зафиксирован самый высокий уровень мошенничества.