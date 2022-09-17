Названы три женских знака Зодиака, которым не суждено выйти замуж

Астрологи утверждают, что у них очень тяжелая личная жизнь и дом семьи очень маленький.

Эксперты в сфере астрологии назвали три знака Зодиака, чьим представительницам практически невозможно выйти замуж.

Об этом пишет УНИАН.

Козерог

Эти люди очень упрямы и требовательны ко второй половинке. Чаще всего девушки, рожденные под этим знаком, очень близки со своими бабушками, мамами и сестрами, а еще — буквально одержимы их мнением.

Именно поэтому партнеру Козерогов не очень нравится участие третьих лиц в личной жизни, что и становится поводом для частых конфликтов. А в связи с завышенными ожиданиями от кавалера, ждать своего «принца на белом коне» приходится очень долго.

Скорпион

Скорпионы — самые настоящие карьеристки. По их судьбе проложен путь к успеху, но не к личному счастью. Поэтому представительницы этого знака могут так ни разу и не примерить белое платье.

Телец

Тельцы с юных лет мечтают о том, чтобы завести семью и родить детей. С годами это желание только усиливается, но вот не все партнеры разделяют спешку в делах амурных, поэтому нередко сбегают.