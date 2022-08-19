Названы три знака Зодиака, которые столкнутся с проблемами на работе

В ближайшее время им точно будет не до отдыха и развлечений, ведь все силы будут направлены только на достижения профессиональных целей и решение рабочих вопросов.

Последние полторы недели августа принесут заботы трем знакам Зодиака. Так, Рыбы, Овны и Весы будут полностью погружены в трудовые неурядицы.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

Звезды пророчат вам конфликты с начальством. Возможно, они будут связаны с невыплатой или с несвоевременной оплатой заработной платы. Эксперты утверждают, что нужно настаивать на своем и не позволять другим обесценивать ваш труд.

Овен

Возможно, у Овнов будут конфликты с коллегами или руководством. У некоторых представителей данного знака конфликт не новый, а довольно продолжительный.

Он тянулся как снежный ком, но в ближайшие две недели ситуация разрешится. В худшую или лучшую для вас сторону — покажет время.

Весы

Проблемы на работе у Весов станут причиной для смены трудовой деятельности. Многие уроженцы данного знака не просто уволятся, а и вовсе уйдут с профессии, чтобы освоить что-то новое.