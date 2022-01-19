Названы женские знаки зодиака, которые годами не могут найти себе пару

Некоторые представительницы прекрасного пола долго не могут встретить мужчину своей мечты. С одной стороны, они мечтают о домашнем уюте, но зачастую сами рушат отношения с неплохими парнями.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака способным оттолкнуть мужчин, пишет Апостроф.

Овен

Самодостаточные Овны обожают флирт и романтику, однако серьезные отношения их до ужаса пугают. Они не хотят брать ответственность за свою жизнь и отношения. Женщина-Овен не любит однообразие в союзе, поэтому мужчинам нужно потрудиться, чтобы завоевать их сердце.

Дева

Представительницы этого знака Зодиака начинают искать миллион причин, по которым эти отношения обречены. Партнеры то и дело не понимают, какая именно причина такого поведения. Но сами то Девы не могу дать точный ответ. Девы слишком много думают и анализируют отношения. А порой нужно отпустить все свои страхи.

Скорпион

Несмотря на внешнюю беззаботность Скорпионов, они максимально неуверенные в себе люди. Вам очень трудно поверить в то, что вы заслуживаете счастья с кем-то. И вместо того, чтобы позволить себе расслабиться, вы погружаетесь в неверие. Это очень напрягает мужчин.

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