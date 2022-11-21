Названы знаки Зодиака, которые могут предвидеть будущее

Речь идет о Девах, Львах и Козерогах.

Об этом пишет unian.ua.

Дева

По мнению экспертов, Девы чаще всего видят вещие сны, но могут не запоминать их из-за посторонних мыслей. Часто это очень занятые люди, у которых в голове по 100 тысяч мыслей в секунду. При этом Девы являются эмпатами, и предсказать будущее могут не только себе, но и своим близким. Они очень хорошо умеют чувствовать людей, а «небесные светили» дают им подсказки, как действовать в той или иной ситуации.

Лев

У Львов очень хорошо развита не только интуиция, но и фантазия. Они могут на одну ситуацию посмотреть под абсолютно разными углами, до чего не додумались бы другие. Этот знак Зодиака еще очень любит накручивать себя, из-за чего порой у него могут возникать проблемы со сном. Но, если они таки погружаются во сновидения, то высшие силы обязательно подскажут им выход из той или иной ситуации. Более того, во сне они могут увидеть действие как из прошлого, так и из будущего, вплоть до конкретного диалога.

Козерог

Если в вашем окружении есть Козерог, то вы наверняка знаете, что эти люди никогда не дают плохих советов. В этом плане им очень помогает Вселенная, и в том числе через сновидения. Может сложиться впечатление, что жизнь Козерогов отыгрывается именно по тому сценарию, который им приходит во сне. Это удивительно, но факт. Поэтому в их жизни не бывает потрясений, они обо всем знают наперед.