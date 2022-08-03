Названы знаки Зодиака, которым не избежать неприятностей в ближайшее время

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет сложные дни, их буквально на каждом шагу будут ждать неприятности разного рода.

В список попали Девы, Весы и Рыбы.

Об этом пишет УНИАН.

Дева

Указанный период для Дев будет полон испытаний. Придется заниматься нелюбимыми делами, что приведет к поникшему состоянию в целом. Периодически будет казаться, что сил все это терпеть нет, но все же стоит постараться.

Весы

Непростой неделя будет и для Весов. Велика вероятность встреч с токсичными людьми. Звезды советуют пытаться всячески избегать с ними общения и не нарываться на конфликты, в противном случае трудности станут привычным делом.

Рыбы

Для Рыб события следующей недели могут обернуться сразу несколькими нервными срывами. Вероятны предательства, измены, ссоры и конфликты. Астрологи рекомендуют не менять ранее составленные планы, чтобы не выпускать ситуацию из-под своего контроля насколько это будет возможно.