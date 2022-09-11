Не каждый знает: можно ли стирать полотенца и постельное белье вместе

Эксперты отметили, что лишь немногие хозяйки знают, почему постельное белье лучше не отправлять в стиральную машину вместе с полотенцами.

Чтобы во время стирки не навредить одежде стоит знать, какую температуру и режим нужно выбирать, и еще, конечно же, какие вещи можно стирать вместе, а какие — нет. Эксперты отметили, что лишь немногие хозяйки знают, почему постельное белье лучше не отправлять в стиральную машину вместе с полотенцами.

Об этом сообщает ukr.media.

Постельное белье желательно менять раз в две недели, потому что в нем могут оседать клещи и бактерии. А вот какой температуру выбирать во время стирки, зависит от материала, из которого изготовлен комплект белья. Например, для хлопчатобумажных тканей подходит температура 60 градусов.

А вот полотенца следует стирать гораздо чаще, чем белье. Желательно два раза в неделю. Все дело в том, что долго высыхающие материалы являются отличной средой для размножения бактерий и грибков. Полотенца рекомендуют стирать в пределах 40-60 градусов.

Но почему их не желательно стирать вместе? Эксперты говорят, что полотенца выделяют волокна, которые могут обесцвечивать и повредить структуру пододеяльника. Из этих тканей можно стирать вместе, например, кухонные полотенца или менее требовательные материалы.

«Курсор» писал ранее, что есть некоторые категории вещей, которые категорически запрещено стирать в машине — ведь это может привести к тому, что они испортятся. Более того: это может стать причиной поломки устройства.