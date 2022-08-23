От слова «вообще»: названы вещи, которые нельзя стирать в стиральной машине

Некоторые вещи из вашего гардероба можно стирать только в режиме деликатной стирки, другие — только вручную.

Стиральная машина является универсальным техническим устройством, которое можно использовать для стирки самой разнообразной одежды. Однако есть некоторые категории вещей, которые категорически запрещено стирать в машине — ведь это может привести к тому, что они испортятся. Более того: это может стать причиной поломки устройства.

В частности, некоторые вещи можно стирать только в режиме деликатной стирки, другие — только вручную. Так, «стиралка» не всегда справляется с очищением специфической одежды, пишет портал «Новости Планеты».

Кожаные вещи

Ни в коем случае нельзя стирать одежду или обувь из натуральной кожи в стиральной машине. Порошки или моющие средства, высокая температура, интенсивность процесса приведут к тому, что будет полностью потеряна форма и повреждена структура изделия. Также возможно появление трещин и пятен после порошка.

Купальники

Многие считают, что купальники можно стирать вместе с другой одеждой. На самом деле лучше сделать это вручную. Из-за трения, высоких оборотов и температуры может произойти повреждение косточек, бретелек купальника, а завязки могут оторваться. Также купальники часто выгорают на солнце, а стирка в стиральной машине может еще больше повлиять на цвет и сделать его тусклым.

Приталенные вещи и пальто

Все вещи, предназначенные для подчеркивания фигуры, имеют приталенный крой, плечики, лучше не стирать в машине. Так, пальто из теплого материала после стирки может значительно уменьшиться в размере и даже полностью потерять свою форму. Пиджаки со строгим кроем могут стать кривыми или деформироваться. Лучше всего постирать такие вещи вручную или сдать в химчистку.

Кепки с козырьком

Головные уборы, имеющие каркасы, нельзя стирать в стиральной машинке. В результате автоматической стирки они могут согнуться и деформироваться. Рекомендуется стирать их вручную.

Другие вещи

Нельзя бросать в стиральную машину вещи, которые имеют много мелких деталей — ведь они могут легко оторваться. Салфетки из микрофибры также не смогут выдержать интенсивную стирку. К числу нежных вещей также относятся галстуки и продукция из ортопедической пены. Вручную желательно стирать вещи, которые были изготовлены из тканей, и могут повредиться из-за мощных оборотов или влияния химических веществ в порошке.

Как сообщал Курсор, британский таблоид посоветовал не стирать постельное белье и полотенца с одеждой.

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