Не мучайте себя: какие средства для похудения не работают

18:02, Сегодня
Общество
похудение весы фото
Фото: canva.com

Нутрициолог Анна Макарова назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время, потому что они не принесут результат.

Многие женщины в погоне за красивой фигурой прибегают к различным методам, но невзирая на усилия, лишний вес может не уходить. А проблема в том, что не все средства действительно работают.

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, на что не стоит тратить свое время.

Эксперт в первую очередь отметила, что для того, чтобы сбросить лишние килограммы, нужно пересмотреть рацион и включить в свой день физические нагрузки.  А вот список средств, от которых нужно отказаться:

Жиросжигатели

В интернете можно найти различные добавки якобы с жиросжигающим эффектом, но на самом деле они не дают результата. Более того, их прием может вызвать проблемы со здоровьем.

Детокс-чаи и чаи для похудения

Регулярное употребление таких напитков может привести к нарушению водно-электролитного баланса. Но вода — не жир, и когда организм приведет этот баланс в порядок, то вес снова вернется.

Обертывания пищевой пленкой

Этот метод вовсе небезопасен, поскольку во время тренировок может повышать температуру тела и приводить к большей потере жидкости. Если на тренировке еще и не пить, риски возрастают еще сильней.

«Курсор» писал ранее, что важный гормон, который отвечает непосредственно за похудение, способствует сжиганию жиру, вырабатывается во сне. Чтобы его активировать, нужно выполнить несколько несложных правил.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Гиршин
ТЭГИ: