Не мучайте себя: какие средства для похудения не работают

Нутрициолог Анна Макарова назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время, потому что они не принесут результат.

Многие женщины в погоне за красивой фигурой прибегают к различным методам, но невзирая на усилия, лишний вес может не уходить. А проблема в том, что не все средства действительно работают.

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, на что не стоит тратить свое время.

Эксперт в первую очередь отметила, что для того, чтобы сбросить лишние килограммы, нужно пересмотреть рацион и включить в свой день физические нагрузки. А вот список средств, от которых нужно отказаться:

Жиросжигатели

В интернете можно найти различные добавки якобы с жиросжигающим эффектом, но на самом деле они не дают результата. Более того, их прием может вызвать проблемы со здоровьем.

Детокс-чаи и чаи для похудения

Регулярное употребление таких напитков может привести к нарушению водно-электролитного баланса. Но вода — не жир, и когда организм приведет этот баланс в порядок, то вес снова вернется.

Обертывания пищевой пленкой

Этот метод вовсе небезопасен, поскольку во время тренировок может повышать температуру тела и приводить к большей потере жидкости. Если на тренировке еще и не пить, риски возрастают еще сильней.

«Курсор» писал ранее, что важный гормон, который отвечает непосредственно за похудение, способствует сжиганию жиру, вырабатывается во сне. Чтобы его активировать, нужно выполнить несколько несложных правил.