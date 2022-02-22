Неблагоприятные дни марта 2022 года: названо самое опасное время

В марте 2022 года есть несколько неблагоприятных дней, которые могут отразится на самочувствии человека. Такие дни может быть повышенная агрессия, люди конфликтуют между собой, а обстоятельства могут складываться в неудачную сторону. Больше всего негативных дней будет во второй половине марта.

Какие именно даты и время будут неудачными.

Об этом пишет Апостроф.

2 марта

Именно в это число будет полнолуние, которое негативно отражается как на самочувствии человека, так и на его работе, в общении с людьми. Происходит выгорание, люди становятся раздраженными и более агрессивными под действием этого явления. Даже самые спокойные люди могут наорать на окружающих без видимой причины..

17 марта

Время Новолуния, когда лучше планировать и загадывать наперед, но не срываться реализовывать это все. При этом астрологи не рекомендуют планировать дальние поездки и путешествия в этот день.

18 марта

Вечером с 20:00 до 23:00 может разболеться резко голова, появиться бессонница или наоборот сильно захочется спать. Стоит избегать в этот день шумных компаний, отложить вечерние посиделки и лишний раз не садиться за руль.

19 марта

В это время начинается магнитная буря, которая даст о себе знать с раннего утра. Особенно с 6 утра до 8:00.

22 марта

Так же, как и 18 марта может ухудшиться состояние с 20:00 до 22:00.

23 — 24 марта

Негативное проявление будет в основном днем, с 13:00 по 18:00.

25 марта

Магнитная буря повлияет особенно на метеозависимых, но и другим людям не стоит расслабляться. Самый пик бури приходится на промежуток между 9:00 утра и 14:00 дня.

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