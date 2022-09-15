Немецкий онколог назвал главные факторы, которые помогут избежать рака

В большинстве случаев рак вызывается образом жизни, а не генетикой. А потому каждому под силу его предотвратить.

Ученые считают, что на риск развития рака генетика влияет лишь отчасти. Хотя этот фактор, как и появление случайных мутаций, нельзя исключать, современные врачи все же считают решающими причины, связанные с образом жизни.

Глава Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн обозначил три правила, которые помогут минимизировать риск заболевания раком. Бауманн убежден, что необходимо бросить курить, правильно питаться и вести активный образ жизни.

Он говорит, что исследования показывают, что около трети всех видов рака связаны с курением.

То есть отказ от курения – это уже большой шаг к профилактике рака. Если еще заниматься спортом и правильно питаться, то, по мнению онколога, это значительно снизит риск развития рака.

Эксперт также добавил, что в ближайшие несколько десятилетий мы столкнемся со значительным увеличением числа случаев рака. Так, к 2040 году, по прогнозам специалистов, больных раком будет в два раза больше, чем сейчас. Бауман отметил, что это связано в том числе с ростом населения и продолжительностью жизни, так как с возрастом увеличивается риск развития онкологических заболеваний.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.