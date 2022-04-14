Несчастья преследуют их по жизни: топ-3 обреченных знака Зодиака

Как известно, в мире мало однозначного, поэтому уверенно заявлять, что человек постоянно будет незадачлив или наоборот фортуна благоволит ему — нельзя.

Наша жизнь полна периодов падений и взлетов, однако астрологи считают, что люди, рожденные под некоторыми знаками Зодиака, склонны иметь более сложную судьбу, когда несчастья фактически преследуют всю жизнь.

О топ-3 таких знаках Зодиака рассказывает «Апостроф«.

Весы

Весы любят долго принимать решения, обдумывая все возможные последствия. Это иногда приводит к появлению депрессии и развитию комплексов.

Вместо решения проблем представители этого знака пытаются показать свою идеальность, чем вызывают накопление других неудач. Неуверенность в себе не позволяет им объективно оценивать ситуацию. Поэтому Весы верят, что им катастрофически не везет, и они несчастливы в жизни.

Рыбы

Рыб считают одним из самых милых и оптимистических знаков Зодиака. Однако их характер все же не позволяет дышать полной грудью счастьем — они с детства критические к себе, постоянно ищут ошибки в собственных действиях.

Хотя Рыбы и имеют цели в жизни, врожденная лень не дает им достичь их. Это они списывают на незадачливую судьбу, хотя прекрасно понимают, чем вызвана их «черная полоса».

Астрологи советуют Рыбам начать видеть счастья в обыденных вещах, не впадая в крайности.

Скорпион

Скорпион – знак трансформации. Они постоянно стремятся к переменам, к постоянному движению, однако такой стиль жизни дорого обходится и им, и окружению. При этом Скорпионы любят излишне драматизировать, это касается как внешних проявлений, так и внутренних переживаний.

Пессимистическая натура Скорпионов вовлекает его в депрессию, что сказывается на их делах и отношениях с другими людьми. Они любят устраивать эмоциональные качели и страдать от них, сетуя на трудную судьбу.