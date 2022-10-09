«Ни один террорист не сломит наш душу»: президент Герцог отреагировал на стрельбу на КПП Шуафат

Он выразил соболезнования семье погибшей девушке-солдата ЦАХАЛа. Политик заявил, что эти действия не останутся безнаказанными.

Об этом 9 октября сообщает Maariv.

Герцог отметил, что радость праздника превратилась в ужасное горе. Он молится о выздоровлении раненых в результате обстрела в Иерусалиме и скорбит за убитой Ноа Лазар.

«Ни один подлый террорист не сломит наш дух. Мы будем бороться с терроризмом и продолжим строить свою жизнь и поддерживать праздничный распорядок. Мы доверяем ЦАХАЛу и силам безопасности», – добавил.

Силы обороны осуществляют необходимые действия, которые направлены на поиск преступников. По предварительным данным, террорист находился в проезжающем автомобиле. Он открыл огонь по охране блокпоста, а затем быстро скрылся с места происшествия. Граждане со всех городов страны подключились к поискам нападавших, информируют полицейских о подозрительных личностях в их населенных пунктах.

Ранее «Курсор» сообщал, что в рельтате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт Шуафат 18-летняя девушка-офицер военной полиции Ноа Лазар была смертельно ранена. Мужчина-охранник находится в тяжелом состоянии, ему представляют всю необходимую помощь медики. Одного подозреваемого арестовали правоохранители. Полиция разыскивает еще троих. Двое других подозреваемых были арестованы поздно вечером по подозрению в причастности к нападению. Продолжаются поиски террориста, совершившего нападение.